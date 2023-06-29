В Одесской области трое мужчин пытались бежать в Молдову

Задержание уклонистов на границе. Фото: Измаильский пограничный отряд

За последние сутки пограничные службы в Болградском районе задержали сразу трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Одним из задержанных был гражданин Молдовы, пытавшийся незаконно попасть на свою Родину, избегая официального пункта пропуска "Виноградовка".

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Также, в Одесской области, другой пограничный наряд задержал двух граждан Украины. Это были 22-летний житель Львовщины и 26-летний житель Запорожья, которые нарушали правила пересечения границы.

После идентификации лиц, нарушивших правила, их ждет судебное производство. В случае гражданина Молдовы кроме суда также будет применена депортация из Украины в соответствии с законодательством.

Задержание уклонистов на границе

Три человека, пытавшиеся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу, были задержаны ночью в районе пограничного населенного пункта вблизи Измаильского отряда. Эта группа путешественников, направлявшаяся в Молдову, была подмечена тепловизором.

Отметим, недавно пограничный наряд вместе с оперативниками Подольского отряда использовал дрон для выявления группы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Благодаря точному наблюдению с воздуха, были обнаружены три гражданина Украины, которые занимались ремонтом нелегальных переправ через границу.

Также мы писали, что в Одесской области работники Государственного бюро расследований (ДБР) обнаружили двух правоохранителей, занимавшихся изготовлением и передачей поддельных документов для переправки мужчин призывного возраста за границу. За такие услуги они брали с уклонявшихся до 6 тыс. долларов США.