Наруга над могилами - викрили підлітків

Могила військового в селі Курисове. Фото: Курисовська сільська рада

Поліцейські викрили підлітків у нарузі над місцями поховань військових у селі Курісове Березівського району. Їм загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

На кладовищі Курісовської громади Березівського району невідомі особи пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. Поліцейські оперативно встановили, що до події причетні двоє 13-річних місцевих хлопців, які напередодні вдень бешкетували на цвинтарі. За даними слідства, підлітки перебувають на обліку як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Могила військового в селі Курісове. Фото: Курісовська сільська рада

Яке покарання загрожує

Хлопців підозрюють за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над місцем поховання особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України). Проте через їхній вік фігурантів неможливо притягнути до кримінальної відповідальності, тому суд розгляне питання щодо відкриття справ на їхніх батьків за невиконання обов’язків щодо виховання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеську компанію, яка поставляла обладнання для російських військових баз. А також про службовця, який порізав свого пасинка.