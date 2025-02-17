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На Одесчине задержали подростков за надругательство над могилами

17 февраля 2025 17:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Надругательство над могилами - разоблачили подростков
Могила военного в селе Курисово. Фото: Курисовский сельский совет
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Полицейские разоблачили подростков в надругательстве над местами захоронений военных в селе Курисово Березовского района. Им грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

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Подробности дела

На кладбище Курисовской громады Березовского района неизвестные лица повредили памятные портреты на могилах двух украинских воинов. Полицейские оперативно установили, что к происшествию причастны двое 13-летних местных ребят, которые накануне днем дебоширили на кладбище. По данным следствия, подростки состоят на учете как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Поймали подростков, которые повредили могилы военных на Одесчине - фото 1
Могила военного в селе Курисово. Фото: Курисовский сельский совет

Какое наказание грозит

Парней подозревают по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над местом захоронения лица, которое защищало независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины). Однако из-за их возраста, фигурантов невозможно привлечь к уголовной ответственности, поэтому суд рассмотрит вопрос об открытии дел на их родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию.

Напомним, недавно мы писали об одесской компании, которая поставляла оборудование для российских военных баз. А также о служащем, который порезал своего пасынка.

Одесса полиция Одесская область Новости Одессы могилы
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