На Одещині затримали ухилянтів, які вдруге намагалися втекти з України

Прикордонники затримали чоловіків. Фото: ДПСУ

Прикордонники у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Чоловіки призовного віку вже не вперше намагалися втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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За інформацією прикордонників, мешканці Харківської та Запорізької областей стали замовниками "безпечного виїзду за кордон" у закритому телеграм-каналі, де надалі отримали інструкції для дій. Під час перевірки документів встановили, що чоловіки вже не вперше намагаються таким способом перетнути кордон, а вартувало їм це 3,5 тис. доларів.

Яке покарання загрожує

Усім чоловікам повідомили про адміністративну відповідальність за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Справи направлено до суду.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Також ми писали, що прокурори Рівненської області відправили на лаву підсудних одесита, який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Злочинець оформлював ухилянтам дозвіл на відрядження, якого не було.