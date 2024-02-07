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В Одесской области задержали уклонистов, которые пытались бежать из Украины

7 февраля 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали уклонистов, которые пытались бежать из Украины
Пограничники задержали мужчин. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Мужчины призывного возраста уже не в первый раз пытались бежать в Молдову, чтобы избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации пограничников, жители Харьковской и Запорожской областей стали заказчиками "безопасного выезда за границу" в закрытом телеграм-канале, где получили инструкции для действий. В ходе проверки документов установили, что мужчины уже не впервые пытаются таким способом пересечь границу, а стоило им это 3,5 тыс. долларов.

Какое наказание грозит

Всем мужчинам сообщили об административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Дела направлены в суд.

Напомним, в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.

Также мы писали, что прокуроры Ровенской области отправили на скамью подсудимых одессита, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Преступник оформлял уклонистам разрешение на командировку, которой не было.

Одесса
Молдова
граница
пограничники
Одесская область
Новости Одессы
мобилизация
уклонисты
ГПСУ

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