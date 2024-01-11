На Одещині затримали водія легковика, який насмерть збив дитину

Місце ДТП у Чорноморську. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали керманича ВАЗа, який наїхав на маленьку дитину. Інцидент стався у місті Чорноморськ, де під час буксирування автівка відірвалася та водій не впорався з кермуванням.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

У Чорноморську водій автомобіля Hyundai буксирував зламаний ВАЗ. Однак дорогою буксирувальний трос обірвався, водій ВАЗа втратив контроль над легковиком та виїхав на узбіччя, де стояли люди, травмувавши семирічну дівчинку. Керманича легковика перевірили на стан спʼяніння — він був тверезий.

Дитина від отриманих травм загинула у лікарні. Її матір наразі у медзакладі із закритим переломом колінного суглоба.

Яке покарання загрожує

Поліцейські затримали чоловіка в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває, встановлюються всі деталі ДТП.

Нагадаємо, одеські поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій постраждав п’ятирічний хлопчик. Автопригода сталася у Пересипському районі міста.

Також ми писали, що в Одесі розслідують обставини смертельної аварії, яка сталася у Приморському районі міста. На розі вулиць Бориса Літвака та Великої Арнаутської зіштовхнулися два автомобілі, пасажир ВАЗ загинув на місці.

Додамо, в Одеській області п’яний водій скоїв наїзд на людей, які йшли узбіччям. Постраждалі отримали травми, несумісні з життям, і загинули на місці.