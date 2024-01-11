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На Одесчине задержали водителя легковушки, который насмерть сбил ребенка

11 января 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине задержали водителя легковушки, который насмерть сбил ребенка
Место ДТП в Черноморске. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержали водителя ВАЗа, который наехал на маленького ребенка. Инцидент произошел в городе Черноморск, где во время буксировки автомобиль оторвался и водитель не справился с управлением.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В Черноморске водитель автомобиля Hyundai буксировал сломанный ВАЗ. Однако по дороге буксировочный трос оборвался, водитель ВАЗа потерял контроль над легковушкой и выехал на обочину, где стояли люди, травмировав семилетнюю девочку. Водителя легковушки проверили на состояние опьянения — он был трезв.

Ребёнок от полученных травм погиб в больнице. Ее мать сейчас в медучреждении с закрытым переломом коленного сустава.

Какое наказание грозит

Полицейские задержали мужчину в процессуальном порядке. Решается вопрос об извещении ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины. Ему грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается, устанавливаются все детали ДТП.

Напомним, одесские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал пятилетний мальчик. Автопроисшествие произошло в Пересыпском районе города.

Также мы писали, что в Одессе расследуют обстоятельства аварии, которая произошла в Приморском районе города. На углу улиц Бориса Литвака и Большой Арнаутской столкнулись два автомобиля, пассажир ВАЗ погиб на месте.

Добавим, в Одесской области пьяный водитель совершил наезд на людей, которые шли по обочине. Пострадавшие получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте.

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