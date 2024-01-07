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В Одесі в ДТП постраждала п'ятирічна дитина — деталі

7 січня 2024 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі в ДТП постраждала п'ятирічна дитина — деталі
Наслідки аварії в Одесі. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеські поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій постраждав п’ятирічний хлопчик. Автопригода сталася у Пересипському районі міста. 

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

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Подробиці ДТП

Відомо, що на вулиці Балківській сталося зіткнення вантажного автомобіля "Mercedes-Benz" та легковика "Honda Civic" під час маневру зі зміни смуги руху. В останньому знаходилась дитина. Медики, які приїхали на виклик доправили п’ятирічного хлопчика до лікарні. Там йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій шийного відділу хребта та тупі травми живота і грудної клітки. Решта учасників автопригоди не постраждали.

Водіїв перевірили на стан спʼяніння, всі вони були тверезі. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія за участі вантажівки та легковика. Попередньо відомо, що водій ВАЗ загинув на місці. 

Також ми писали, що в Одесі розслідують обставини смертельної аварії, яка сталася у Приморському районі міста. На розі вулиць Бориса Літвака та Великої Арнаутської зіштовхнулися два автомобілі, пасажир ВАЗ загинув на місці.

Додамо, в Одеській області п’яний водій скоїв наїзд на людей, які йшли по узбіччю. Постраждалі отримали травми, несумісні з життям, і загинули на місці.

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