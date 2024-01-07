В Одессе в ДТП пострадал пятилетний ребенок — подробности

Последствия аварии в Одессе. Фото: Нацполиция

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал пятилетний мальчик. Автопроисшествие произошло в Пересыпском районе города.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

Известно, что на улице Балковской произошло столкновение грузового автомобиля Mercedes-Benz и легковушки Honda Civic во время маневра по изменению полосы движения. В последнем находился ребенок. Приехавшие на вызов медики доставили пятилетнего мальчика в больницу. Там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб шейного отдела позвоночника и тупые травмы живота и грудной клетки. Остальные участники автопроисшествия не пострадали.

Водителей проверили на состояние опьянения, все они были трезвыми. Полицейские устанавливают полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, на трассе Одесса — Рени произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Предварительно известно, что водитель ВАЗ погиб на месте.

Также мы писали, что в Одессе расследуют обстоятельства аварии, которая произошла в Приморском районе города. На углу улиц Бориса Литвака и Большой Арнаутской столкнулись два автомобиля, пассажир ВАЗ погиб на месте.

Добавим, в Одесской области пьяный водитель совершил наезд на людей, которые шли по обочине. Пострадавшие получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте.