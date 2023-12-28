На Одещині збільшилися випадки незаконного перетину кордону

Перевірка на кордоні. Фото: АрміяInform

Протягом 2023 року в Одеській області збільшилася кількість випадків незаконного перетину кордону. Переважну більшість таких порушників склали чоловіки призовного віку, які намагалися втекти від мобілізації.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів очільник Одеської обласної прокуратури Ігор Домущей.

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За його словами, лише за 10 місяців правоохоронці нарахували вдвічі більшу кількість незаконної міграції, ніж тогоріч.

Крім того, прокуратура продовжує працювати над усуненням колабораційних та проросійських агентурних мереж. Наразі до суду вже скеровано 97 обвинувальних актів за фактом державної зради.

За що отримали покарання

27 обвинувачень за фактами державної зради, з них ухвалено 10 вироків;

77 обвинувачень за колабораційну діяльність, з них ухвалено 75 вироків;

чотири обвинувачення за пособництво державі-агресору, з них ухвалено два вироки;

13 обвинувачень за несанкціоноване поширення інформації, з них ухвалено 10 вироків;

143 обвинувачень за фактами виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, з них ухвалено 117 вироків.

Слід зазначити, що протягом року на території Одеської області попередили витрати з держбюджету 100 млн гривень, у досудовому порядку — понад 900 млн гривень.

Випадки затримання ухилянтів

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одеській області чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Правопорушник допомагав ухилянтам потрапити на територію так званого Придністровʼя, а після цього вирушити до країн ЄС.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили правоохоронця, який планував переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік до своєї схеми залучив двох друзів, які мали вивозити ухилянтів до Молдови.