В Одесской области увеличились случаи незаконного пересечения границы

Проверка на границе. Фото: АрмияInform

В 2023 году в Одесской области увеличилось количество случаев незаконного пересечения границы. Подавляющее большинство таких нарушителей составили мужчины призывного возраста, пытавшиеся уйти от мобилизации.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказал глава Одесской областной прокуратуры Игорь Домущей.

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По его словам, только за 10 месяцев правоохранители насчитали вдвое большее количество незаконной миграции, чем в прошлом.

Кроме того, прокуратура продолжает работать над устранением коллаборационных и пророссийских агентурных сетей. В суд уже направлено 97 обвинительных актов по факту государственной измены.

За что получили наказание

27 обвинений по фактам государственной измены, из них вынесено 10 приговоров;

77 обвинений за коллаборационную деятельность, из них вынесено 75 приговоров;

четыре обвинения за пособничество государству-агрессору, из них вынесено два приговора;

13 обвинений за несанкционированное распространение информации, из них вынесено 10 приговоров;

143 обвинения по фактам оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, из них вынесено 117 приговоров.

Следует отметить, что за год на территории Одесской области предупредили расходы из госбюджета 100 млн гривен, в досудебном порядке — более 900 млн гривен.

Случаи задержания уклоняющихся

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одесской области очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Правонарушитель помогал уклоняющимся попасть на территорию так называемого Приднестровья, а после этого отправиться в страны ЕС.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили правоохранителя, который планировал переправку мужчин призывного возраста за границу. Мужчина к своей схеме привлек двух друзей, которые должны были вывозить уклонистов в Молдову.