В Одесской области увеличились случаи незаконного пересечения границы
В 2023 году в Одесской области увеличилось количество случаев незаконного пересечения границы. Подавляющее большинство таких нарушителей составили мужчины призывного возраста, пытавшиеся уйти от мобилизации.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказал глава Одесской областной прокуратуры Игорь Домущей.
По его словам, только за 10 месяцев правоохранители насчитали вдвое большее количество незаконной миграции, чем в прошлом.
Кроме того, прокуратура продолжает работать над устранением коллаборационных и пророссийских агентурных сетей. В суд уже направлено 97 обвинительных актов по факту государственной измены.
За что получили наказание
- 27 обвинений по фактам государственной измены, из них вынесено 10 приговоров;
- 77 обвинений за коллаборационную деятельность, из них вынесено 75 приговоров;
- четыре обвинения за пособничество государству-агрессору, из них вынесено два приговора;
- 13 обвинений за несанкционированное распространение информации, из них вынесено 10 приговоров;
- 143 обвинения по фактам оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, из них вынесено 117 приговоров.
Следует отметить, что за год на территории Одесской области предупредили расходы из госбюджета 100 млн гривен, в досудебном порядке — более 900 млн гривен.
Случаи задержания уклоняющихся
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одесской области очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Правонарушитель помогал уклоняющимся попасть на территорию так называемого Приднестровья, а после этого отправиться в страны ЕС.
Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили правоохранителя, который планировал переправку мужчин призывного возраста за границу. Мужчина к своей схеме привлек двух друзей, которые должны были вывозить уклонистов в Молдову.
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