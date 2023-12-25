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До Молдови на велосипеді — на Одещині прикордонники затримали порушника кордону

25 грудня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До Молдови на велосипеді — на Одещині прикордонники затримали порушника кордону
Чоловіка затримали прикордонники. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Святвечір в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався перетнути державний кордон. Іноземець на велосипеді по снігу хотів потрапити до Молдови, оминаючи КПП. 

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Деталі затримання

В Ізмаїльському районі вночі прикордонники за допомогою тепловізора затримали громадянина Молдови неподалік від села Нові Трояни. 

При собі жодних документів, що посвідчують особу не мав. Охоронцям державних рубежів пояснив, що три роки тому він звільнився з місця відбування покарання та працював на фермі в Одеській області.

Наразі проходить процедура встановлення його особи для подальшого притягнення до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одеській області чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Правопорушник допомагав ухилянтам потрапити на територію так званого Придністровʼя, а після цього вирушити до країн ЄС.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили правоохоронця, який планував переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік до своєї схеми залучив двох друзів, які мали вивозити ухилянтів до Молдови.

Додамо, в Одеській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався нелегально виїхати до Молдови. 30-річний одесит замовив собі "таксі", яке виявилося причепом фури.

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