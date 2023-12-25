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В Молдову на велосипеде — в Одесской области пограничники задержали нарушителя границы

25 декабря 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Молдову на велосипеде — в Одесской области пограничники задержали нарушителя границы
Мужчину задержали пограничники. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Сочельник в Одесской области задержали мужчину призывного возраста, пытавшегося пересечь государственную границу. Иностранец на велосипеде по снегу хотел попасть в Молдову, минуя КПП.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Детали задержания

В Измаильском районе ночью пограничники с помощью тепловизора задержали гражданина Молдовы недалеко от села Новые Трояны.

При себе никаких документов, удостоверяющих личность, не было. Охранникам государственных рубежей объяснил, что три года назад он уволился с места отбывания наказания и работал на ферме в Одесской области.

Проходит процедура установления его личности для дальнейшего привлечения к административной ответственности.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одесской области очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Правонарушитель помогал уклонистам попасть на территорию так называемого Приднестровья, а после этого отправиться в страны ЕС.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили правоохранителя, который планировал переправку мужчин призывного возраста за границу. Мужчина к своей схеме привлек двух друзей, которые должны были вывозить уклонистов в Молдову.

Добавим, в Одесской области пограничники задержали мужчину, пытавшегося нелегально уехать в Молдову. 30-летний одессит заказал себе "такси", оказавшееся прицепом фуры.

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