В Молдову на велосипеде — в Одесской области пограничники задержали нарушителя границы
В Сочельник в Одесской области задержали мужчину призывного возраста, пытавшегося пересечь государственную границу. Иностранец на велосипеде по снегу хотел попасть в Молдову, минуя КПП.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Детали задержания
В Измаильском районе ночью пограничники с помощью тепловизора задержали гражданина Молдовы недалеко от села Новые Трояны.
При себе никаких документов, удостоверяющих личность, не было. Охранникам государственных рубежей объяснил, что три года назад он уволился с места отбывания наказания и работал на ферме в Одесской области.
Проходит процедура установления его личности для дальнейшего привлечения к административной ответственности.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одесской области очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Правонарушитель помогал уклонистам попасть на территорию так называемого Приднестровья, а после этого отправиться в страны ЕС.
Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили правоохранителя, который планировал переправку мужчин призывного возраста за границу. Мужчина к своей схеме привлек двух друзей, которые должны были вывозить уклонистов в Молдову.
Добавим, в Одесской области пограничники задержали мужчину, пытавшегося нелегально уехать в Молдову. 30-летний одессит заказал себе "такси", оказавшееся прицепом фуры.
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