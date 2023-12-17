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До Молдови за 100 тисяч гривень — на Одещині затримали втікачів

17 грудня 2023 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
До Молдови за 100 тисяч гривень — на Одещині затримали втікачів
Прикордонники затримали чоловіків. Ілюстративне фото. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині викрили чергових ухилянтів, які намагалися перетнути державний кордон. Затримали чоловіків призовного віку за допомогою дрона з тепловізором під час втечі до Молдови. 

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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Деталі схеми

Як з’ясувалося, чоловіки намагались скористатись послугою організатора через інтернет-месенджер. Свою допомогу їхній "поводир" оцінив у 100 тисяч гривень з кожного. Втікачі виявились з Дніпропетровської, Київської та Миколаївської областей.

Затримання ухилянтів

У нічний час прикордонники Подільського загону затримали трьох чоловіків, які намагались нелегально перетнути державний кордон. Невідомих виявили  поблизу села Гулянка за допомогою безпілотного літального апарату.

Яке покарання

На правопорушників складено протоколи про адміністративну відповідальність за незаконне перетинання кордону, їхні справи направлено до суду. За порушення закону загрожує штраф.

Інші випадки нелегальних спроб перетнути кордон

Нагадаємо, в Одеській області затримали військового-хабарника, який допомагав чоловікам призовного віку перетнути кордон. Підозрюваний разом зі своїм спільником обіцяв зробити документи про непридатність до служби.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили правоохоронця, який планував переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік до своєї схеми залучив двох друзів, які мали вивозити ухилянтів до Молдови.

Додамо, в Ізмаїльському районі Одеської області прикордонники затримали трьох "священнослужителів". Чоловіки призовного віку намагалися втекти за кордон, щоб уникнути мобілізації. 

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