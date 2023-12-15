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Прикордонники на Одещині затримали партію ухилянтів

15 грудня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прикордонники на Одещині затримали партію ухилянтів
Прикордонники затримали чоловіків. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Одещині викрили чергових ухилянтів, які намагалися перетнути державний кордон. Затримали чоловіків призовного віку за допомогою дрона з тепловізором під час втечі до Молдови. 

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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За інформацією прикордонників, мешканці Харківської, Рівненської та Черкаської областей стали замовниками "безпечного виїзду за кордон" в закритому телеграм-каналі, де надалі отримали інструкції для дій.

За перетин кордону кожний з них мав сплатити "консультанту" із месенджера по 60 тисяч гривень.

Проте план втечі не вдався, тож "піших туристів" затримали неподалік від кордону з Молдовою у Роздільнянському районі. 

Яке покарання загрожує

Усім чоловікам повідомили про адміністративну відповідальність за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує до 15 діб арешту. 

Нагадаємо, в Одеській області викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон. Ухилянтів під виглядом хворих перевозили у кареті швидкої допомоги. 

Також ми писали, що в Одеській області прикордонники затримали чергову партію ухилянтів. Чоловіків призовного віку помітили прикордонники за допомогою дрона з тепловізором.

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