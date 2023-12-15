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Пограничники на Одесчине задержали партию уклонистов

15 декабря 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пограничники на Одесчине задержали партию уклонистов
Пограничники задержали мужчин. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили очередных уклонистов, пытавшихся пересечь государственную границу. Задержали мужчин призывного возраста с помощью дрона с тепловизором во время бегства в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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По информации пограничников, жители Харьковской, Ровенской и Черкасской областей стали заказчиками "безопасного выезда за границу" в закрытом телеграмм-канале, где получили инструкции для действий.

За пересечение границы каждый из них должен был оплатить "консультанту" из мессенджера по 60 тысяч гривен.

Однако план побега не удался, так что "пеших туристов" задержали неподалеку от границы с Молдовой в Раздельнянском районе.

Какое наказание грозит

Всем мужчинам сообщили об административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Им грозит до 15 суток ареста.

Напомним, в Одесской области разоблачили очередную схему побега мужчин за границу. Уклонистов под видом больных перевозили в карете скорой помощи.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали очередную партию уклонистов. Мужчин призывного возраста заметили пограничники с помощью дрона с тепловизором.

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