В Молдову за 100 тысяч гривен — в Одесской области задержали беглецов

Пограничники задержали мужчин. Иллюстративная фотография. Фото: ГНСУ

В Одесской области разоблачили очередных уклонистов, пытавшихся пересечь государственную границу. Задержали мужчин призывного возраста с помощью дрона с тепловизором во время бегства в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали схемы

Как выяснилось, мужчины пытались воспользоваться услугой организатора через интернет-мессенджер. Свою помощь их "поводырь" оценил в 100 тысяч гривен с каждого. Беглецы оказались из Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей.

Задержание уклоняемых

В ночное время пограничники Подольского отряда задержали троих мужчин, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу. Неизвестных обнаружили вблизи села Гулянка с помощью беспилотного летательного аппарата.

Какое наказание

На правонарушителей составлены протоколы об административной ответственности за незаконное пересечение границы, их дела направлены в суд. За нарушение закона грозит штраф.

Другие случаи нелегальных попыток пересечь границу

Напомним, в Одесской области задержали военного-взяточника, который помогал мужчинам призывного возраста пересечь границу. Подозреваемый вместе со своим сообщником обещал сделать документы о непригодности к службе.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили правоохранителя, который планировал переправку мужчин призывного возраста за границу. Мужчина к своей схеме привлек двух друзей, которые должны были вывозить уклонистов в Молдову.

Добавим, в Измаильском районе Одесской области пограничники задержали троих "священнослужителей". Мужчины призывного возраста пытались бежать за границу во избежание мобилизации.