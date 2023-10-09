В Одеській області збільшилося виробництво м'яса та худоби

Корови пасуться у полі. Фото ілюстративне: google.com

В Одеській області продовжує стрімко розвиватися тваринництво. За перші 9 місяців 2023 року виробництво м'яса збільшилося на 10%, а молока — більш ніж на 16%.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення, в Україні суттєво зменшилася кількість власного виробництва м'яса.

"Цього року виробники Одещини своєю наполегливою працею змогли частково компенсувати тогорічне скорочення і збільшити поголів’я", — повідомив очільник ОВА.

Розвиток тваринництва на Одещині

У Роздільнянському районі планують побудувати сучасний комплекс для овець, який має вмістити три з половиною тисячі голів.

У Болградському районі реалізує проєкт зі встановлення біогазової установки на свинокомплекс потужністю 24 тисячі голів свиней.

Нагадаємо, Одеська область поступово повертається до довоєнного стану бізнесу. Від початку 2023 року у регіоні відбувся абсолютний приріст зареєстрованих підприємців.

Також ми писали, що Всеукраїнська аграрна рада спільно з Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку запускає важливий проєкт. Його мета — надати юридичну та експертну підтримку агровиробникам, які постраждали внаслідок бойових дій або тимчасової окупації Росією.