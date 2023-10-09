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На Одещині збільшилося виробництво м'яса та молока: подробиці

9 жовтня 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області збільшилося виробництво м'яса та худоби
Корови пасуться у полі. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області продовжує стрімко розвиватися тваринництво. За перші 9 місяців 2023 року виробництво м'яса збільшилося на 10%, а молока — більш ніж на 16%. 

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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За його словами, від початку повномасштабного вторгнення, в Україні суттєво зменшилася кількість власного виробництва м'яса. 

"Цього року виробники Одещини своєю наполегливою працею змогли частково компенсувати тогорічне скорочення і збільшити поголів’я", — повідомив очільник ОВА. 

Розвиток тваринництва на Одещині

У Роздільнянському районі планують побудувати сучасний комплекс для овець, який має вмістити три з половиною тисячі голів. 

У Болградському районі реалізує проєкт зі встановлення біогазової установки на свинокомплекс потужністю 24 тисячі голів свиней.

Нагадаємо, Одеська область поступово повертається  до довоєнного стану бізнесу. Від початку 2023 року у регіоні відбувся абсолютний приріст зареєстрованих підприємців. 

Також ми писали, що Всеукраїнська аграрна рада спільно з Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку запускає важливий проєкт. Його мета — надати юридичну та експертну підтримку агровиробникам, які постраждали внаслідок бойових дій або тимчасової окупації Росією. 

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