В Одесской области увеличилось производство мяса и скота

Коровы пасутся в поле. Фото иллюстративный: google.com

В Одесской области продолжает стремительно развиваться животноводство. За первые 9 месяцев 2023 года производство мяса увеличилось на 10%, а молока — более чем на 16%.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украине существенно уменьшилось количество собственного производства мяса.

"В этом году производители Одесчины своим упорным трудом смогли частично компенсировать сокращение прошлого года и увеличить поголовье", — сообщил глава ОВА.

Развитие животноводства в Одесской области

В Раздельнянском районе планируют построить современный комплекс для овец, который должен вместить три с половиной тысячи голов.

В Болградском районе реализует проект по установке биогазовой установки на свинокомплекс мощностью 24 тысяч голов свиней.

Напомним, Одесская область постепенно возвращается в довоенное состояние бизнеса. С начала 2023 года в регионе состоялся абсолютный прирост зарегистрированных предпринимателей.

Также мы писали, что Всеукраинский аграрный совет совместно с Программой USAID по аграрному и сельскому развитию запускает важный проект. Его цель — оказать юридическую и экспертную поддержку агропроизводителям, пострадавшим в результате боевых действий или временной оккупации Россией.