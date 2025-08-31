Пожежі на Одещині — збитки на 30 мільярдів

На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків
Лише за останній тиждень вогнеборці області боролися з понад 200 пожежами в екосистемах і на відкритих територіях на Одещині. Вогонь знищив сотні гектарів землі, завдавши збитків, які оцінюють у десятки мільярдів гривень.
Про це у неділю, 31 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежі на Одещині
За даними рятувальників, вогонь охопив понад 345 гектарів територій. Збитки перевищили 30 мільярдів гривень. Рятувальники нагадують, що підпал сухої трави чи сміття — не "прибирання", а справжній злочин проти природи та людей.
Адже пожежі нищать тварин, завдають шкоди здоров’ю і призводять до катастрофічних наслідків. Саме тому рятувальники закликають мешканців бути максимально відповідальними та дотримуватись правил безпеки.
"Не паліть сухостій, не залишайте багаття без нагляду, контролюйте дітей і при перших ознаках пожежі телефонуйте 101. Лише так ми зможемо врятувати нашу землю від вогняної стихії", — наголошують в ДСНС.
Яке покарання за підпал трави
У ДСНС нагадують, що за підпали сухостою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Порушники мають усвідомлювати, що їхні дії завдають колосальних збитків довкіллю та становлять небезпеку для життя людей.
