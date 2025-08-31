Пожежі на Одещині — збитки на 30 мільярдів

Пожежі знищили сотні гектарів землі на Одещині. Фото: ДСНС

Лише за останній тиждень вогнеборці області боролися з понад 200 пожежами в екосистемах і на відкритих територіях на Одещині. Вогонь знищив сотні гектарів землі, завдавши збитків, які оцінюють у десятки мільярдів гривень.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Рятувальник поливає водою поле, яке горіло. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять стерню на Одещині. Фото: ДСНС

Пожежі на Одещині

За даними рятувальників, вогонь охопив понад 345 гектарів територій. Збитки перевищили 30 мільярдів гривень. Рятувальники нагадують, що підпал сухої трави чи сміття — не "прибирання", а справжній злочин проти природи та людей.

Горять дерева. Фото: ДСНС

Горить суха трава. Фото: ДСНС

Пожежа на полях в Одеській області. Фото: ДСНС

Адже пожежі нищать тварин, завдають шкоди здоров’ю і призводять до катастрофічних наслідків. Саме тому рятувальники закликають мешканців бути максимально відповідальними та дотримуватись правил безпеки.

"Не паліть сухостій, не залишайте багаття без нагляду, контролюйте дітей і при перших ознаках пожежі телефонуйте 101. Лише так ми зможемо врятувати нашу землю від вогняної стихії", — наголошують в ДСНС.

На Одещині горіли поля. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить дерева, що горять. Фото: ДСНС

Яке покарання за підпал трави

У ДСНС нагадують, що за підпали сухостою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Порушники мають усвідомлювати, що їхні дії завдають колосальних збитків довкіллю та становлять небезпеку для життя людей.

Рятувальники загасили пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальник йде по згорілому полю. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Ромашковій горів двоповерховий будинок. Також ми писали, що безпілотники, ймовірно, завдали нищівного удару по військовій техніці ворога в Криму, згоріли гелікоптери окупантів.