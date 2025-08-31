Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків

На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 16:09
Пожежі на Одещині — збитки на 30 мільярдів
Пожежі знищили сотні гектарів землі на Одещині. Фото: ДСНС

Лише за останній тиждень вогнеборці області боролися з понад 200 пожежами в екосистемах і на відкритих територіях на Одещині. Вогонь знищив сотні гектарів землі, завдавши збитків, які оцінюють у десятки мільярдів гривень.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Реклама
Читайте також:
На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків - фото 1
Рятувальник поливає водою поле, яке горіло. Фото: ДСНС
На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків - фото 2
Рятувальники гасять стерню на Одещині. Фото: ДСНС

Пожежі на Одещині

За даними рятувальників, вогонь охопив понад 345 гектарів територій. Збитки перевищили 30 мільярдів гривень. Рятувальники нагадують, що підпал сухої трави чи сміття — не "прибирання", а справжній злочин проти природи та людей.

На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків - фото 3
Горять дерева. Фото: ДСНС
На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків - фото 4
Горить суха трава. Фото: ДСНС
На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків - фото 5
Пожежа на полях в Одеській області. Фото: ДСНС

Адже пожежі нищать тварин, завдають шкоди здоров’ю і призводять до катастрофічних наслідків. Саме тому рятувальники закликають мешканців бути максимально відповідальними та дотримуватись правил безпеки.

"Не паліть сухостій, не залишайте багаття без нагляду, контролюйте дітей і при перших ознаках пожежі телефонуйте 101. Лише так ми зможемо врятувати нашу землю від вогняної стихії", — наголошують в ДСНС.

На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків - фото 6
На Одещині горіли поля. Фото: ДСНС
На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків - фото 7
Рятувальник гасить дерева, що горять. Фото: ДСНС

Яке покарання за підпал трави

У ДСНС нагадують, що за підпали сухостою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Порушники мають усвідомлювати, що їхні дії завдають колосальних збитків довкіллю та становлять небезпеку для життя людей.

На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків - фото 8
Рятувальники загасили пожежу. Фото: ДСНС
На Одещині згоріли сотні гектарів землі — фото наслідків - фото 9
Рятувальник йде по згорілому полю. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Ромашковій горів двоповерховий будинок. Також ми писали, що безпілотники, ймовірно, завдали нищівного удару по військовій техніці ворога в Криму, згоріли гелікоптери окупантів.

Одеса пожежа Одеська область пожежна небезпека Новини Одеси вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації