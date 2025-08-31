Пожары в Одесской области - убытки на 30 миллиардов

Пожары уничтожили сотни гектаров земли в Одесской области. Фото: ГСЧС

Только за последнюю неделю пожарные области боролись с более чем 200 пожарами в экосистемах и на открытых территориях в Одесской области. Огонь уничтожил сотни гектаров земли, нанеся ущерб, который оценивается в десятки миллиардов гривен.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Спасатель поливает водой поле, которое горело. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат стерню в Одесской области. Фото: ГСЧС

Пожары в Одесской области

По данным спасателей, огонь охватил более 345 гектаров территорий. Убытки превысили 30 миллиардов гривен. Спасатели напоминают, что поджог сухой травы или мусора — не "уборка", а настоящее преступление против природы и людей.

Горят деревья. Фото: ГСЧС

Горит сухая трава. Фото: ГСЧС

Пожар на полях в Одесской области. Фото: ГСЧС

Ведь пожары уничтожают животных, наносят вред здоровью и приводят к катастрофическим последствиям. Именно поэтому спасатели призывают жителей быть максимально ответственными и соблюдать правила безопасности.

"Не жгите сухостой, не оставляйте костер без присмотра, контролируйте детей и при первых признаках пожара звоните 101. Только так мы сможем спасти нашу землю от огненной стихии", — отмечают в ГСЧС.

В Одесской области горели поля. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит горящие деревья. Фото: ГСЧС

Какое наказание за поджог травы

В ГСЧС напоминают, что за поджоги сухостоя предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушители должны осознавать, что их действия наносят колоссальный ущерб окружающей среде и представляют опасность для жизни людей.

Спасатели потушили пожар. Фото: ГСЧС

Спасатель идет по сгоревшему полю. Фото: ГСЧС

Напомним, в Одессе на улице Ромашковой горел двухэтажный дом. Также мы писали, что беспилотники, вероятно, нанесли сокрушительный удар по военной технике врага в Крыму, сгорели вертолеты оккупантов.