Військовий ЗСУ з Одещини за гроші допомагав ухилянту уникнути мобілізації та вирішити питання із ТЦК

Військовий з грошима. Фото ілюстративне: Укрінформ

Військовий з Одещини хотів за гроші оформити чоловіку відстрочку від мобілізації, плинувши на посадовців РТЦК. Однак під час отримання хабара, службовця затримали правоохоронці та відкрили кримінальну справу.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Мешканцю Одещини потрібно було отримати одеську прописку, однак він побоювався проблем із ТЦК. Для цього чоловік звернувся до старшого інструктору відділення рекрутингу та комплектування з Південного. Військовий за 1300 доларів США погодився впринути на посадовців терцентру, аби оформити відстрочку від служби. Однак під час одержання коштів, службовця затримали правоохоронці.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.5 ст.27 та ч.2 ст.369-2КК України (хловживання впливом). Суд прирік його до 93 500 гривень штрафу. Крім того, службовець має сплатити 9550 грн. за проведення експертиз.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив свого знайомого. А також про службовця, який підробив документи про свою непридатність і хотів виїхати за кордон.