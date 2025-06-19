Военный ВСУ из Одесской области за деньги помогал уклонисту избежать мобилизации и решить вопрос с ТЦК

Военный с деньгами. Фото иллюстративное: Укринформ

Военный из Одесской области хотел за деньги оформить мужчине отсрочку от мобилизации, повлияв на должностных лиц РТЦК. Однако во время получения взятки, служащего задержали правоохранители и открыли уголовное дело.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Жителю Одесской области нужно было получить одесскую прописку, однако он опасался проблем с ТЦК. Для этого мужчина обратился к старшему инструктору отделения рекрутинга и комплектования из Пивденного. Военный за 1300 долларов США согласился повлиять на должностных лиц терцентра, чтобы оформить отсрочку от службы. Однако во время получения средств, служащего задержали правоохранители.

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Что решил суд

Военного признали виновным по ч.5 ст.27 и ч.2 ст.369-2КК Украины (злоупотребление влиянием). Суд приговорил его к 93 500 гривен штрафа. Кроме того, служащий должен заплатить 9550 грн. за проведение экспертиз.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил своего знакомого. А также о служащем, который подделал документы о своей непригодности и хотел выехать за границу.