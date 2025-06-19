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Главная Одесса На Одесчине жестко наказали военного — помогал уклонистам

На Одесчине жестко наказали военного — помогал уклонистам

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Дата публикации 19 июня 2025 00:57
Военный ВСУ из Одесской области за деньги помогал уклонисту избежать мобилизации и решить вопрос с ТЦК
Военный с деньгами. Фото иллюстративное: Укринформ
Ключові моменти Подробности дела Что решил суд

Военный из Одесской области хотел за деньги оформить мужчине отсрочку от мобилизации, повлияв на должностных лиц РТЦК. Однако во время получения взятки, служащего задержали правоохранители и открыли уголовное дело.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Жителю Одесской области нужно было получить одесскую прописку, однако он опасался проблем с ТЦК. Для этого мужчина обратился к старшему инструктору отделения рекрутинга и комплектования из Пивденного. Военный за 1300 долларов США согласился повлиять на должностных лиц терцентра, чтобы оформить отсрочку от службы. Однако во время получения средств, служащего задержали правоохранители.

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Что решил суд

Военного признали виновным по ч.5 ст.27 и ч.2 ст.369-2КК Украины (злоупотребление влиянием). Суд приговорил его к 93 500 гривен штрафа. Кроме того, служащий должен заплатить 9550 грн. за проведение экспертиз.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил своего знакомого. А также о служащем, который подделал документы о своей непригодности и хотел выехать за границу.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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