Оновлення шкільних автопарків на Одещині: ОВА закупить нові автобуси

На Одещині з'являться новенькі шкільні автобуси — тендер на майже 90 млн грн
Для школярів Одещини в ОВА вирішили закупити понад 20 новеньких автобусів. На оновлення транспорту замовник готовий витратити майже 90 млн грн, подання пропозицій на відповідний тендер вже триває.
Про це Новини.LIVE дізнались з системи електронних закупівель Prozorro.
Деталі аукціону
Замовником 26 шкільних автобусів є Департамент освіти та науки Одеської ОВА. Загалом департамент планує придбати 25 звичайних шкільних автобусів та один — з двома місцями для школярів з обмеженою здатністю до пересування. Загальна сума закупівлі склала 87 300 000 грн.
Пропозиції від підрядника прийматимуть до 21 серпня, а переможця визначатимуть запитом ціни для визначення найвигіднішої пропозиції. Доставити автобуси підрядник має до 1 грудня поточного року.
Вимоги до автобусів
Замовник планує закупити новенькі, жовті автобуси 2024 року виготовлення на дизельному паливі. Транспорт має відповідати стандарту Euro5.
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