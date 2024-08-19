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На Одесчине появятся новенькие школьные автобусы — тендер на почти 90 млн грн

19 августа 2024 15:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Обновление школьных автопарков в Одесской области: ОВА закупит новые автобусы
Школьные автобусы. Иллюстративное фото: из открытых источников
Верзилова Єлизавета - редактор

Для школьников Одесской области в ОВА решили закупить более 20 новеньких автобусов. На обновление транспорта заказчик готов потратить почти 90 млн грн, подача предложений на соответствующий тендер уже продолжается.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по аукциону. Фото: скриншот

Детали аукциона

Заказчиком 26 школьных автобусов является Департамент образования и науки Одесской ОВА. В целом департамент планирует приобрести 25 обычных школьных автобусов и один с двумя местами для школьников с ограниченной способностью к передвижению. Общая сумма закупки составила 87,3 млн грн.

На Одесчине появятся новенькие школьные автобусы — тендер на почти 90 млн грн - фото 2
Описание предмета закупки. Фото: скриншот

Предложения от подрядчика будут принимать до 21 августа, а победителя будут определять запрос цены для определения самого выгодного предложения. Доставить автобусы подрядчик должен до 1 декабря текущего года.

Требования к автобусам

Заказчик планирует закупить новенькие желтые автобусы 2024 года выпуска на дизельном топливе. Транспорт должен соответствовать стандарту Euro5.

На Одесчине появятся новенькие школьные автобусы — тендер на почти 90 млн грн - фото 3
Требования к автобусам. Фото: скриншот

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