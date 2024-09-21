В Одеській області загинув молодий хлопець

Поліцейські оглядають місце трагедії. Фото: ГУНП в Одеській області

Пізно ввечері у п'ятницю, 20 вересня, на трасі між Ізмаїлом і Новою Некрасівкою водій знайшов тіло хлопця. Загиблим виявився 17-річний мешканець Саф'янівської громади. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Що сталося

За попередньою версією, юнак повертався додому на мотоциклі, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Двоколісник перекинувся, і хлопець загинув.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу, щоби встановити точну причину смерті. Крім того, спеціалісти перевірять, чи не був водій п'яним.

З якого віку можна водити мотоцикл

За законом, керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише з 16-річного віку і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії.

Аби отримати посвідчення водія, необхідно пройти курси в автошколі, а після цього – успішно скласти іспит.

Окрім цього, мотоцикл чи мопед повинен обов’язково бути зареєстрованим та мати номерний знак.

Нагадаємо, 6 вересня на трасі Київ-Одеса легкове авто зіштовхнулося з фурою. Загинули двоє дітей.

Також поліція розслідує аварію вантажівки у Миколаїві, яка перевозила трупи тварин.