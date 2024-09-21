В Одеській області загинув молодий хлопець

На Одещині знайшли загиблим 17-річного хлопця — що відомо
Пізно ввечері у п'ятницю, 20 вересня, на трасі між Ізмаїлом і Новою Некрасівкою водій знайшов тіло хлопця. Загиблим виявився 17-річний мешканець Саф'янівської громади. Правоохоронці розпочали розслідування.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Що сталося
За попередньою версією, юнак повертався додому на мотоциклі, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Двоколісник перекинувся, і хлопець загинув.
Тіло скерували на судово-медичну експертизу, щоби встановити точну причину смерті. Крім того, спеціалісти перевірять, чи не був водій п'яним.
З якого віку можна водити мотоцикл
За законом, керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише з 16-річного віку і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії.
Аби отримати посвідчення водія, необхідно пройти курси в автошколі, а після цього – успішно скласти іспит.
Окрім цього, мотоцикл чи мопед повинен обов’язково бути зареєстрованим та мати номерний знак.
Нагадаємо, 6 вересня на трасі Київ-Одеса легкове авто зіштовхнулося з фурою. Загинули двоє дітей.
Також поліція розслідує аварію вантажівки у Миколаїві, яка перевозила трупи тварин.
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