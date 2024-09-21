В Одесской области погиб молодой парень

Полицейские осматривают место трагедии. Фото: ГУНП в Одесской области

Поздним вечером в пятницу, 20 сентября, на трассе между Измаилом и Новой Некрасовкой водитель нашел тело парня. Погибшим оказался 17-летний житель Сафьяновской общины. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Что произошло

По предварительной версии, молодой человек возвращался домой на мотоцикле, не справился с управлением и съехал в кювет. Двухколесник опрокинулся, и парень погиб.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Кроме того, специалисты проверят, не был ли водитель пьяным.

С какого возраста можно водить мотоцикл

По закону, управлять мотоциклом, мопедом или скутером можно только с 16-летнего возраста и только после получения водительского удостоверения соответствующей категории.

Чтобы получить водительское удостоверение, необходимо пройти курсы в автошколе, а после этого — успешно сдать экзамен.

Кроме того, мотоцикл или мопед должен быть зарегистрирован и иметь номерной знак.

Напомним, 6 сентября на трассе Киев-Одесса легковой автомобиль столкнулся с фурой. Погибли двое детей.

Также полиция расследует аварию грузовика в Николаеве, который перевозил трупы животных.