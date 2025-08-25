Відео
На Одещині знешкодили кримінального авторитета та його банду

На Одещині знешкодили кримінального авторитета та його банду

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 14:45
Бандити Одещини відкрили нелегальне казино - як їх вдалося затримати
Затримання фігурантів. Фото: Національна поліція України

На Одещині поліцейські затримали членів злочинного угруповання, які контролювали діяльність нелегального казино. Ділки перебувають під вартою, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Подробиці справи 

31-річний так званий "смотрящий за Ізмаїлом", маючи авторитет серед кримінальників, контролював місцеві угруповання та тримав так званий "общак". Аби примножити злочинні кошти, він налагодив функціонування підпільного казино. 

Контролювати там всі процеси фігурант доручив трьом своїм "підлеглим". Попри жорсткі заходи конспірації та безпеки, поліцейські затримали "смотрящого за Ізмаїлом" та його спільників, а також ліквідували діяльність нелегального казино.

В ході обшуку правоохороці вилучили понад 22 тис. дол., 5 850 євро, 73 000 грн., ігрові фішки з різними номіналами, блокноти з чорновими записами, гральні карти.

None - фото 1
Поліція схопила ділків. Фото: Національна поліція України
None - фото 2
Речові докази. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2  Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор). А головному бандиту ще й за ч. 1 ст. 255-1 (поширення та встановлення злочинного  впливу в суспільстві). Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка хотіла спалити офіс громадської організації. А також про одесита, який майстерно вкрав авто за допомогою свого пістолета у середмісті.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
