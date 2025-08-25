Видео
Главная Одесса На Одесчине обезвредили криминального авторитета и его банду

На Одесчине обезвредили криминального авторитета и его банду

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 14:45
Бандиты Одесской области открыли нелегальное казино - как их удалось задержать
Задержание фигурантов. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области полицейские задержали членов преступной группировки, которые контролировали деятельность нелегального казино. Дельцы находятся под стражей, им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

31-летний так называемый "смотрящий за Измаилом", имея авторитет среди уголовников, контролировал местные группировки и держал так называемый "общак". Чтобы приумножить преступные средства, он наладил функционирование подпольного казино.

Контролировать там все процессы фигурант поручил трем своим "подчиненным". Несмотря на жесткие меры конспирации и безопасности, полицейские задержали "смотрящего за Измаилом" и его сообщников, а также ликвидировали деятельность нелегального казино.

В ходе обыска правоохранители изъяли более 22 тыс. долл., 5 850 евро, 73 000 грн., игровые фишки с различными номиналами, блокноты с черновыми записями, игральные карты.

None - фото 1
Полиция схватила дельцов. Фото: Национальная полиция Украины
None - фото 2
Вещественные доказательства. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр). А главному бандиту еще и по ч. 1 ст. 255-1 (распространение и установление преступного влияния в обществе). Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая хотела сжечь офис общественной организации. А также об одессите, который мастерски украл авто с помощью своего пистолета в центре города.

Одесса банда Одесская область Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
