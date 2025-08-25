Бандиты Одесской области открыли нелегальное казино - как их удалось задержать

На Одесчине обезвредили криминального авторитета и его банду
В Одесской области полицейские задержали членов преступной группировки, которые контролировали деятельность нелегального казино. Дельцы находятся под стражей, им грозит лишение свободы.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Подробности дела
31-летний так называемый "смотрящий за Измаилом", имея авторитет среди уголовников, контролировал местные группировки и держал так называемый "общак". Чтобы приумножить преступные средства, он наладил функционирование подпольного казино.
Контролировать там все процессы фигурант поручил трем своим "подчиненным". Несмотря на жесткие меры конспирации и безопасности, полицейские задержали "смотрящего за Измаилом" и его сообщников, а также ликвидировали деятельность нелегального казино.
В ходе обыска правоохранители изъяли более 22 тыс. долл., 5 850 евро, 73 000 грн., игровые фишки с различными номиналами, блокноты с черновыми записями, игральные карты.
Какое наказание грозит
Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр). А главному бандиту еще и по ч. 1 ст. 255-1 (распространение и установление преступного влияния в обществе). Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
