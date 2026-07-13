На Одещині зупинили роботу великого термінала: атаки РФ

Наслідки удару по терміналу. Фото: Кернел/Facebook

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські атаки на порт Чорноморська призвели до зупинки роботи одного з найбільших експортних терміналів. Пошкоджень зазнали виробничі потужності компанії "Кернел", а частину зерна та соняшникової олії втрачено. Наразі фахівці оцінюють масштаби збитків і визначають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сторінку компанії "Кернел".

Атаки на порт

Під час масованих атак РФ на порт Чорноморська в ніч із 10 на 11 та з 11 на 12 липня були пошкоджені термінали компанії "Кернел". Через значні руйнування підприємство змушене було повністю зупинити роботу експортного комплексу.

Наслідки атак

За даними "Кернел", внаслідок ударів пошкоджено обладнання для завантаження та розвантаження, лінії електропостачання, силоси для зерна та резервуари для зберігання соняшникової олії. Через обстріли було заблоковано, пошкоджено або повністю втрачено близько 45 тисяч тонн пшениці та 9 тисяч тонн соняшникової олії. Водночас серед працівників підприємства постраждалих немає.

Оцінка пошкоджень

Зараз спеціалісти проводять технічну оцінку пошкоджень і визначають обсяг втраченої продукції. Коли саме термінал знову запрацює, залежатиме від результатів інженерного обстеження та темпів відновлювальних робіт.

"Росія б'є по інфраструктурі, яка годує світ. Але удари нас не зупиняють, а змушують швидко адаптуватися. І ми вже діємо!", — наголосили у компанії.

Попередня атака

Зазначимо, на початку травня термінал "Кернел" у Чорноморську вже зазнав російської атаки. Тоді були пошкоджені резервуари для зберігання соняшникової олії. Один із них був повністю зруйнований, також постраждали виробниче обладнання та інфраструктура підприємства. Унаслідок пошкоджень стався витік понад 1100 тонн соняшникової олії.

Удари по портах

Станом на початок липня внаслідок російських атак постраждали 264 цивільні людини. Також пошкоджено або зруйновано понад 960 об'єктів портової інфраструктури та атаковано більш як 200 цивільних суден. Попри це, після оприлюднення цих даних Росія ще неодноразово завдавала ударів по портах, портовій інфраструктурі та цивільних суднах на Одещині.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапило цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке розвантажувало мінеральні добрива. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Також пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що співачка Надя Дорофєєва приїхала до Одеси з концертом, але поїздка виявилася непростою. Через постійні російські атаки їй разом із командою довелося ночувати в підземному паркінгу та неодноразово спускатися в укриття. За словами артистки, лише за добу в місті пролунало 13 повітряних тривог, через що нормально відпочити не вдалося.