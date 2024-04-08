На Одещині зводять фортифікації попри обстріли — Гуменюк розповіла про захист регіону

Фортифікаційні споруди. Фото: Одеська ОВА

Росія заявляла, що готує новий наступ на регіони України восени цього року. Проте Сили оборони активно зводять фортифікації та укріплюють бойові позиції українських воїнів.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Готовність фортифікацій на Одещині

Робота з облаштування фортифікаційних споруд продовжується, незважаючи на те, що ворог обстрілює цілеспрямовано ці напрямки. Метою обстрілів є завадити Силам оборони будувати захисні споруди.

"Робота з облаштування фортифікацій на всіх рівнях продовжується, не зважаючи на те, що ворог намагається обстрілювати ті зони, де проводяться роботи. Ми вишукуємо способи та можливості та продовжуємо облаштовувати фортифікації ті, які необхідні. Те, що ми готові — це однозначно",— сказала Наталя Гуменюк.

Підлаштовують тактику

Наталя Гуменюк зазначила, що росіяни намагаються перелаштовувати свою силу та не концентрувати її в одному місці. Це може свідчити про те, що чіткого плану вони не мають, а підлаштовують свої дії відповідно до зміни тактики.

"З боку ворога ми не фіксуємо додаткових ударних угруповувань. Але ми бачимо постійні маневри їхніми силами та засобами, що говорить про те, що ворог досить розсереджений та не має конкретного плану. Вони продовжують вишукувати нові тактики для результативності", — прокоментувала військова.

Нагадаємо, що в Одеській області продовжується зведення фортифікаційних споруд, аби забезпечити захист регіону. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що наразі тривають роботи із захисту узбережжя, проте невдовзі їх планують закінчити.

Також ми повідомляли, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менше року. Для захисту чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.