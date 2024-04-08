На Одесчине строят фортификации, несмотря на обстрелы — Гуменюк рассказала о защите региона

Фортификационные постройки. Фото: Одесская ОВА

Россия заявляла, что готовит новое наступление на регионы Украины осенью этого года. Однако Силы обороны активно строят фортификации и укрепляют боевые позиции украинских воинов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Готовность фортификаций в Одесской области

Работа по возведению фортификационных сооружений продолжается, несмотря на то, что враг обстреливает целенаправленно эти направления. Целью обстрелов является помешать Силам обороны строить защитные сооружения.

"Работа по обустройству фортификаций на всех уровнях продолжается, несмотря на то, что враг пытается обстреливать те зоны, где проводятся работы. Мы выискиваем способы и возможности и продолжаем обустраивать фортификации необходимые. То, что мы готовы — это однозначно", — сказала Наталья Гуменюк.

Подстраивают тактику

Наталья Гуменюк отметила, что россияне пытаются перестраивать свою силу и не концентрировать ее в одном месте. Это может свидетельствовать о том, что четкого плана у них нет, а подстраивают свои действия в соответствии с изменением тактики.

"Со стороны врага мы не фиксируем дополнительных ударных группировок. Но мы видим постоянные маневры их силами и средствами, что говорит о том, что враг достаточно рассержен и не имеет конкретного плана. Они продолжают выискивать новые тактики для результативности", — прокомментировала военная.

Напомним, что в Одесской области продолжается строительство фортификационных сооружений, чтобы обеспечить защиту региона. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что сейчас продолжаются работы по защите побережья, однако вскоре их планируют закончить.

Также мы сообщали, что портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов нужно не меньше года. Для защиты черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.