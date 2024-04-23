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На папери для встановлення дитячих майданчиків в Одесі витратять більше пів мільйона гривень

23 квітня 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На папери для встановлення дитячих майданчиків в Одесі витратять більше пів мільйона гривень
В Одесі планують побудувати дитячі майданчики. Ілюстративне фото: elitepark.net
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі планують побудувати дитячі та спортивні майданчики у Київському районі. На роботи з інвентаризації та обстеження територій планують витратити 600 тисяч з бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro
 

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосив департамент з благоустрою міста Одеської міської ради. Кінцева дата прийняття пропозицій призначена на 25 квітня, а аукціон проведуть наступного дня — 26 квітня. Загальна сума закупівлі — 600 000 гривень. Роботи мають бути виконані упродовж травня та червня поточного року.

Що планують зробити

У договорах зазначено, що планують виконати архітектурні, інженерні та геодезичні виміри. А саме:

  • вивчення документів, що стосуються інвентаризації; 
  • виконання обстеження, обмірів, складання схематичних креслень земельних ділянок, будівельних конструкцій та споруд; 
  • визначення виду матеріалів, з яких виготовлені конструкції, без проведення лабораторних досліджень.

Роботи мають бути проведені за адресами:

  • просп. Академіка Глушка 8;
  • просп. Свободи, 8б.
  • просп. Небесної Сотні,  4/1, 10-Г, 18, 22, 30, 55, 85, 87-А;
  • Люстдорфська дорога, 27, 29а, 31а, 52б, 144/2, 146/1, 146/2, 148;
  • Академіка Корольова, 35, 118/1, 37;
  • Ільфа і Петрова, 2, 4, 6/1, 8/1, 10б, 13-15, 14, 21, 27;
  • Євгена Чикаленка, 81/3, 81/1;
  • Варненська, 23;
  • Наукова, 52/2, 58/1.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, що в селі Мирне на Одещині на території будинку культури переобладнають підвальне приміщення під споруду цивільного захисту. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень. Будівництво виконають коштом державного та обласного бюджетів.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі хочуть улаштувати прибудинкові території та зробити там капітальний ремонт. На ці роботи для чотирьох домівок витратять понад три мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства. 

Ми також писали, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий автопідйомник. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету.

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