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На бумаги для установки детских площадок в Одессе потратят более полумиллиона гривен

23 апреля 2024 16:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На бумаги для установки детских площадок в Одессе потратят более полумиллиона гривен
В Одессе планируется построить детские площадки. Иллюстративное фото: elitepark.net
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе планируется построить детские и спортивные площадки в Киевском районе. На работы по инвентаризации и обследованию территорий планируется потратить 600 тысяч из бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку объявил департамент по благоустройству Одесского городского совета. Конечная дата принятия предложений назначена на 25 апреля, а аукцион проведут на следующий день — 26 апреля. Общая сумма закупки — 600 000 гривен. Работы должны быть выполнены в течение мая и июня этого года.

Что планируют сделать

В договорах указано, что планируется выполнить архитектурные, инженерные и геодезические измерения. А именно:

  • изучение документов, касающихся инвентаризации;
  • выполнение обследования, обмеров, составление схематических чертежей земельных участков, строительных конструкций и сооружений;
  • определение вида материалов, из которых изготовлены конструкции, без проведения лабораторных исследований.

Работы должны быть проведены по адресам:

  • просп. Академика Глушко 8;
  • просп. Свободы, 8б.
  • просп. Небесной Сотни, 4/1, 10-Г, 18, 22, 30, 55, 85, 87-А;
  • Люстдорфская дорога, 27, 29а, 31а, 52б, 144/2, 146/1, 146/2, 148;
  • Академика Королева, 35, 118/1, 37;
  • Ильфа и Петрова, 2, 4, 6/1, 8/1, 10б, 13-15, 14, 21, 27;
  • Евгения Чикаленко, 81/3, 81/1;
  • Варненская, 23;
  • Научная, 52/2, 58/1.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, что в селе Мирное в Одесской области на территории дома культуры переоборудовают подвальное помещение под сооружение гражданской защиты. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен. Строительство выполнят на средства государственного и областного бюджетов

Ранее мы сообщали, что в Одессе хотят устроить придомовые территории и произвести там капитальный ремонт. На эти работы для четырех домов потратят более трех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Мы также писали, что одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый автоподъемник. На закупку хотят выделить 15 миллионов гривен из бюджета.

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