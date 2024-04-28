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На підтримку ЗСУ — в Одесі проходить благодійний легкоатлетичний забіг

28 квітня 2024 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На підтримку ЗСУ — в Одесі проходить благодійний легкоатлетичний забіг
Благодійний забіг в Одесі. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 квітня, в Одесі проходить легкоатлетичний захід Seaside Runners Ods. Він присвячений благодійному збору коштів на потреби Збройних Сил України й ветеранів, а також популяризацію спорту

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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За інформацією мерії, у марафоні взяли участь учасники з різних країн. Урочисте відкриття заходу відбулося з символічного забігу бійців та ветеранів Збройних Сил України. Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман, який був присутній на заході, подякував усім учасникам та організаторам за спільний внесок у підтримку українських воїнів.

"Ми вдячні тим, хто сьогодні зробив це свято спорту можливим Збройним Силам України. Наша мета — Перемога України, тому навіть спортивні заходи ми робимо задля підтримки наших воїнів. Дякую організаторам і учасникам", — сказав чиновник.

На підтримку ЗСУ — в Одесі проходить благодійний легкоатлетичний забіг - фото 1
Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман. Фото: ОМР

Які дистанції долали 

Учасники змагань взяли участь у забігах на різні дистанції: 5 км, 10 км, півмарафоні (21 км) та марафоні (42 км). Сьогодні захід зібрав майже 500 учасників.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі внесені зміни до схем руху міського транспорту загального користування. З 07:00 до 15:00 години деякі тролейбуси та автобуси будуть курсувати за новим маршрутом. Це пов’язано з проведенням спортивного марафону.  

Також ми писали, що 28 квітня, рух вулицями Приморського району буде перекрито у зв'язку із проведеннями марафону. Відкрити дороги для транспортних засобів планують після 14:00.

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