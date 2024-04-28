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В поддержку ВСУ — в Одессе проходит благотворительный легкоатлетический забег

28 апреля 2024 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В поддержку ВСУ — в Одессе проходит благотворительный легкоатлетический забег
Благотворительный забег в Одессе. Фото: ОГС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 28 апреля, в Одессе проходит легкоатлетическое мероприятие "SEASIDEMARATHON ODESA". Он посвящен благотворительному сбору средств на нужды Вооруженных Сил Украины и ветеранов, а также популяризации спорта.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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По информации мэрии, в марафоне приняли участие участники из разных стран. Торжественное открытие мероприятия состоялось по символическому забегу бойцов и ветеранов Вооруженных Сил Украины. Присутствовавший на мероприятии заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман поблагодарил всех участников и организаторов за общий вклад в поддержку украинских воинов.

"Мы благодарны тем, кто сегодня сделал этот праздник спорта возможным - Вооруженным Силам Украины. Наша цель - Победа Украины, поэтому даже спортивные мероприятия мы предпринимаем для поддержки наших воинов. Спасибо организаторам и участникам", — сказал чиновник.

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Заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман. Фото: ОГС

Какие дистанции преодолевали

Участники соревнований приняли участие в забегах на разные дистанции: 5 км, 10 км, полумарафон (21 км) и марафон (42 км). Сегодня мероприятие собрало почти 500 участников.

Напомним, сегодня в Одессе внесены изменения в схемы движения городского транспорта общего пользования. С 07:00 до 15:00 часов некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по новому маршруту. Это связано с проведением спортивного марафона.

Также мы писали, что 28 апреля движение по улицам Приморского района будет перекрыто в связи с проведением марафона. Открыть дороги для транспортных средств планируют после 14.00.

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