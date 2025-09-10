На Одещині переправників призовників зупинили на підводі

Затримані чоловіки на Одещині. Фото: Державна прикордонна служба

Троє чоловіків призовного віку хотіли нелегально перетнути кордон із Молдовою. Організатори планували доставити їх спершу автомобілем, потім мотоциклами. Однак ці спроби провалилися.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Невдала втеча

У Роздільнянському районі прикордонники затримали чотирьох місцевих жителів, які намагалися незаконно переправити через кордон трьох чоловіків призовного віку. Як з’ясувалося, організатором був адміністратор телеграм-каналу. Він вимагав по 7 тисяч доларів з кожного "клієнта", частину коштів отримав авансом на криптогаманець. Решту планував забрати після успішної втечі.

За схемою чоловіків мали довезти автомобілем до прикордонного села, а далі — мотоциклами. Але коли техніка зламалася, переправники посадили призовників на підводу з сіном, завантаживши туди й несправні байки.

Затримані чоловіки біля підводи. Фото: Державна прикордонна служба

Як покарають

Нелегальну подорож зупинили прикордонники. У затриманих вилучили телефони, транспорт і гроші. Організаторам оголосили підозру. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 464 тис. грн кожному. Щодо трьох чоловіків, які намагалися втекти, складено протоколи. Справи передані до суду.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали іноземців, які у фурі намагалися провести українців за кордон. Також ми повідомляли, що в Одеській області чоловіки використали дитину, аби втекти з країни.