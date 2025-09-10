Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На підводі з сіном за кордон — спецоперація на Одещині

На підводі з сіном за кордон — спецоперація на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 16:12
На Одещині переправників призовників зупинили на підводі
Затримані чоловіки на Одещині. Фото: Державна прикордонна служба

 

Троє чоловіків призовного віку хотіли нелегально перетнути кордон із Молдовою. Організатори планували доставити їх спершу автомобілем, потім мотоциклами. Однак ці спроби провалилися.

Реклама
Читайте також:

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Невдала втеча

У Роздільнянському районі прикордонники затримали чотирьох місцевих жителів, які намагалися незаконно переправити через кордон трьох чоловіків призовного віку. Як з’ясувалося, організатором був адміністратор телеграм-каналу. Він вимагав по 7 тисяч доларів з кожного "клієнта", частину коштів отримав авансом на криптогаманець. Решту планував забрати після успішної втечі.

За схемою чоловіків мали довезти автомобілем до прикордонного села, а далі — мотоциклами. Але коли техніка зламалася, переправники посадили призовників на підводу з сіном, завантаживши туди й несправні байки.

Одеса
Затримані чоловіки біля підводи. Фото: Державна прикордонна служба

Як покарають

Нелегальну подорож зупинили прикордонники. У затриманих вилучили телефони, транспорт і гроші. Організаторам оголосили підозру. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 464 тис. грн кожному. Щодо трьох чоловіків, які намагалися втекти, складено протоколи. Справи передані до суду.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали іноземців, які у фурі намагалися провести українців за кордон. Також ми повідомляли, що в Одеській області чоловіки використали дитину, аби втекти з країни.

Одеса кордон Одеська область втеча Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації