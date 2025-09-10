Видео
Главная Одесса На подводе с сеном за границу — спецоперация в Одесской области

На подводе с сеном за границу — спецоперация в Одесской области

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 16:12
В Одесской области переправщиков призывников остановили на подводе
Задержанные мужчины в Одесской области. Фото: Государственная пограничная служба

Трое мужчин призывного возраста хотели нелегально пересечь границу с Молдовой. Организаторы планировали доставить их сначала автомобилем, затем мотоциклами. Однако эти попытки провалились.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Читайте также:

Неудачный побег

В Раздельнянском районе пограничники задержали четырех местных жителей, которые пытались незаконно переправить через границу трех мужчин призывного возраста. Как выяснилось, организатором был администратор телеграм-канала. Он требовал по 7 тысяч долларов с каждого "клиента", часть средств получил авансом на криптокошелек. Остальное планировал забрать после успешного побега.

По схеме мужчин должны были довезти автомобилем до пограничного села, а дальше — мотоциклами. Но когда техника сломалась, переправщики посадили призывников на подводу с сеном, загрузив туда и неисправные байки.

Одеса
Задержанные мужчины возле подводы. Фото: Государственная пограничная служба

Как накажут

Нелегальное путешествие остановили пограничники. У задержанных изъяли телефоны, транспорт и деньги. Организаторам объявили подозрение. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 464 тыс. грн каждому. В отношении трех мужчин, которые пытались сбежать, составлены протоколы. Дела переданы в суд.

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали иностранцев, которые в фуре пытались провести украинцев за границу. Также мы сообщали, что в Одесской области мужчины использовали ребенка, чтобы сбежать из страны.

Одесса граница Одесская область побег Новости Одессы уклонисты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
