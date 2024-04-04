На півдні Одещини патрулює літак НАТО — подробиці місії розвідувальника

Розвідувальний літак НАТО. Фото: defbrief

Сьогодні, 4 квітня, американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon був помічений біля південних кордонів Одеської області. Розвідувальний літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та спостерігає за ситуацією на Одещині та у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де патрулює розвідувальник

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Важливо відзначити, що ця база є частиною італійських ВПС і використовується не лише американськими ВМС, а й іншими союзниками та партнерами НАТО. Наразі літак проводить розвідку над акваторією Чорного моря та здійснює спостереження за ситуацією біля кордонів Одеської області.



Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми раніше писали, що у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр". Тож те, що вони не виводять кораблі на чергування Чорним морем, не означає, що загрози ракетних обстрілів немає.

Також ми повідомляли, ворожі ракетоносії вже декілька діб не виходять у Чорне море, хоча загальна готовність ворога до масованих атак залишається високою. Натомість окупанти намагаються якомога надійніше захистити свої кораблі, адже вони знаходяться в зоні можливого ураження для Сил оборони.