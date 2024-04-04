На юге Одесчины патрулирует самолет НАТО —подробности миссии разведчика

Разведывательный самолет НАТО. Фото: defbrief

Сегодня, 4 апреля, американский разведчик Boeing P-8A Poseidon был замечен у южных границ Одесской области. Разведывательный самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и наблюдает за ситуацией на Одесчине и в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует разведчик

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Важно отметить, что эта база является частью итальянских ВВС и используется не только американскими ВМС, но и другими союзниками и партнерами НАТО. В настоящее время самолет проводит разведку над акваторией Черного моря и осуществляет наблюдение за ситуацией у границ Одесской области.

Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

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Мы ранее писали, что в пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр". Поэтому то, что они не выводят корабли на чередование по Черному морю, не означает, что угрозы ракетных обстрелов нет.

Также мы сообщали, что вражеские ракетоносители уже несколько суток не выходят в Черное море, хотя общая готовность врага к массированным атакам остается высокой. А оккупанты пытаются как можно надежнее защитить свои корабли, ведь они находятся в зоне возможного поражения для Сил обороны.