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На півдні Одещини відкрили канал для наповнення озер: з якою метою

7 травня 2023 11:30
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Беженар Тетяна
журналіст
На півдні Одещини відкрили канал для наповнення озер
Канал наповнення озер. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На півдні Одеської області відкрили канал для наповнення водою кількох озер. Зокрема, Лунг та Саф’ян, а також це покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм. 

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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Відкриття каналу "Громадський" дасть вільний хід води, яка наповнить озера Лунг та Саф’ян. Крім того, покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм.

У відомстві зазначають, що з квітня у риб розпочався період нересту, а рівень води грає визначну роль у його якісному проходженні. 

"Сподіваємось, що погода і далі буде радувати нас теплом, а достатній рівень води у придунайських озерах сприятиме ефективному нересту, який  ми зможемо оцінити вже через кілька років", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 28 квітня в Одеській області забороняється вилов дунайського оселедця. Обмеження діятимуть на час нересту риб.

Крім того, з 1 травня забороняється вилов бичка. Обмеження стосуються Чорного моря та заток причорноморських лиманів.

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