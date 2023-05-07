На півдні Одещини відкрили канал для наповнення озер

Канал наповнення озер. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

На півдні Одеської області відкрили канал для наповнення водою кількох озер. Зокрема, Лунг та Саф’ян, а також це покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

Читайте також:

Відкриття каналу "Громадський" дасть вільний хід води, яка наповнить озера Лунг та Саф’ян. Крім того, покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм.

У відомстві зазначають, що з квітня у риб розпочався період нересту, а рівень води грає визначну роль у його якісному проходженні.

"Сподіваємось, що погода і далі буде радувати нас теплом, а достатній рівень води у придунайських озерах сприятиме ефективному нересту, який ми зможемо оцінити вже через кілька років", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 28 квітня в Одеській області забороняється вилов дунайського оселедця. Обмеження діятимуть на час нересту риб.

Крім того, з 1 травня забороняється вилов бичка. Обмеження стосуються Чорного моря та заток причорноморських лиманів.