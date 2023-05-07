На півдні Одещини відкрили канал для наповнення озер: з якою метою
На півдні Одеської області відкрили канал для наповнення водою кількох озер. Зокрема, Лунг та Саф’ян, а також це покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм.
Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.
Відкриття каналу "Громадський" дасть вільний хід води, яка наповнить озера Лунг та Саф’ян. Крім того, покращить водообмін озера Катлабух з Дунаєм.
У відомстві зазначають, що з квітня у риб розпочався період нересту, а рівень води грає визначну роль у його якісному проходженні.
"Сподіваємось, що погода і далі буде радувати нас теплом, а достатній рівень води у придунайських озерах сприятиме ефективному нересту, який ми зможемо оцінити вже через кілька років", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 28 квітня в Одеській області забороняється вилов дунайського оселедця. Обмеження діятимуть на час нересту риб.
Крім того, з 1 травня забороняється вилов бичка. Обмеження стосуються Чорного моря та заток причорноморських лиманів.