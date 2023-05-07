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На юге Одесчины открыли канал для наполнения озер: с какой целью

7 мая 2023 11:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
На юге Одесщины открыли канал для наполнения озер
Канал наполнения озер. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

На юге Одесской области был открыт канал для наполнения водой нескольких озер. В частности, Лунг и Сафьян, а также улучшит водообмен озера Катлабух с Дунаем.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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Открытие канала "Общественный" даст свободный ход воды, которая наполнит озера Лунг и Сафьян. Кроме того, улучшит водообмен озера Катлабух с Дунаем.

В ведомстве отмечают, что с апреля у рыб начался период нереста, а уровень воды играет важную роль в его качественном прохождении.

"Надеемся, что погода и дальше будет радовать нас теплом, а достаточный уровень воды в придунайских озерах будет способствовать эффективному нересту, который мы сможем оценить уже через несколько лет", — говорится в сообщении.

Напомним, с 28 апреля в Одесской области запрещается отлов дунайской сельди. Ограничения будут действовать во время нереста рыб.

Кроме того, с 1 мая запрещается отлов бычка. Ограничения относятся к Черному морю и заливам причерноморских лиманов.

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