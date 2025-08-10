Волошин розповів про збільшення ударів дронами-камікадзе на півдні України

Дрони у нічному небі. Фото: Новини.LIVE

Сили оборони фіксують суттєве збільшення атак дронами-камікадзе на південному напрямку. За добу росіяни завдали по регіону майже 670 ударів, що значно перевищує середні показники останніх тижнів.

Про це у неділю, 10 серпня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Збільшення ударів дронами

Він каже, що ворог активізував удари дронами-камікадзе на південному фронті. Волошин повідомив, що кількість атак різко зросла порівняно з попередніми днями.

"За минулу добу в нас зафіксовано майже 670 таких ударів. Зазвичай ми фіксуємо приблизно 400-450. На Херсонському напрямку — 370 ударів. А ми щодня фіксували до цього 200, 220, 250 і вважали, що це велика кількість", — сказав речник.

За його словами, така інтенсивність свідчить про спробу ворога виснажити українську оборону на півдні, особливо у прифронтових районах.

Наступ на південь України: що відомо

Волошин підкреслив, що підрозділи протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі, аби зупинити максимальну кількість загроз. Він також нагадав, що місцевим мешканцям варто суворо дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Раніше ми повідомляли, що Росія продовжує вести наступальні дії на півдні, зокрема на Придніпровському напрямку. Також писали, що основна мета ЗС РФ наразі — якомога ближче підійти до Антонівських мостів, аби завдавати більше ударів по позиціях ЗСУ.