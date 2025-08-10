Видео
Україна
Главная Одесса На юге Украины россияне усилили удары дронами-камикадзе

На юге Украины россияне усилили удары дронами-камикадзе

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 14:18
Волошин рассказал об увеличении ударов дронами-камикадзе на юге Украины
Дроны в ночном небе. Фото: Новини.LIVE

Силы обороны фиксируют существенное увеличение атак дронами-камикадзе на южном направлении. За сутки россияне нанесли по региону почти 670 ударов, что значительно превышает средние показатели последних недель.

Об этом в воскресенье, 10 августа, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

Читайте также:

Увеличение ударов дронами

Он говорит, что враг активизировал удары дронами-камикадзе на южном фронте. Волошин сообщил, что количество атак резко возросло по сравнению с предыдущими днями.

"За минувшие сутки у нас зафиксировано почти 670 таких ударов. Обычно мы фиксируем примерно 400-450. На Херсонском направлении — 370 ударов. А мы ежедневно фиксировали до этого 200, 220, 250 и считали, что это большое количество", — сказал спикер.

По его словам, такая интенсивность свидетельствует о попытке врага истощить украинскую оборону на юге, особенно в прифронтовых районах.

Наступление на юг Украины: что известно

Волошин подчеркнул, что подразделения противовоздушной обороны работают в усиленном режиме, чтобы остановить максимальное количество угроз. Он также напомнил, что местным жителям следует строго соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ранее мы сообщали, что Россия продолжает вести наступательные действия на юге, в частности на Приднепровском направлении. Также писали, что основная цель ВС РФ сейчас — как можно ближе подойти к Антоновским мостам, чтобы наносить больше ударов по позициям ВСУ.

Одесса Одесская область Новости Одессы війна ракетный удар дрон-камикадзе
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
