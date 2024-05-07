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На площу біля храму витратять майже мільйон гривень — на Одещині оголосили тендер

7 травня 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На площу біля храму витратять майже мільйон гривень — на Одещині оголосили тендер
Площа біля церкви. Ілюстративне фото: eparchia_kharkov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині планують благоустроїти територію одного з храмів Української Православної церкви. Роботи з улаштування площі біля храму оцінили майже у мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE  дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.
 

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю на капітальний ремонт площі біля Свято-Пантелеймонівського храму оголосила Доброславська селищна рада Одеського району Одеської області. Будівля знаходиться у с. Старі Шомполи, на вул. Центральній, 33. Зазначимо, що населення села не перебільшує тисячі людей.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 17 травня, а аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями буде проведений 20 травня. Роботи мають бути виконані до кінця поточного року. Загальна сума закупівлі становить майже мільйон, а саме — 947 799 гривень. 

Що планують зробити

  • Улаштувати тротуари;
  • вирівняти ґрунт на території;
  • встановлення бетонних поребриків;
  • встановлення хвірток  та воріт. 

Більше про тендери на Одещині

Ми раніше писали, що в Одесі хочуть улаштувати прибудинкові території та зробити там капітальний ремонт. На ці роботи для чотирьох домівок витратять понад три мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства. 

Також ми повідомляли, що вартість послуг з ямкового ремонту автомобільних доріг в одному з районів Ізмаїла, що на Одещині, оцінили у майже п'ять мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосило місцеве Управління житлово-комунального господарства.

Одеса
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Одеська область
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Новини Одеси
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