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На площадь возле храма потратят почти миллион гривен — в Одесской области объявили тендер

7 мая 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На площадь возле храма потратят почти миллион гривен — в Одесской области объявили тендер
Площадь возле церкви. Иллюстративное фото: eparchia_kharkov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области планируют благоустроить территорию одного из храмов Украинской Православной церкви. Работы по устройству площади возле храма оценили почти в миллион гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку на капитальный ремонт площади возле Свято-Пантелеймоновского храма объявил Доброславский поссовет Одесского района Одесской области. Здание находится в с. Старые Шомполы, по ул. Центральной, 33. Отметим, что население села не превышает тысячи людей.

Предложения от участников будут принимать до 17 мая, а аукцион в формате открытых торгов с особенностями будет проведен 20 мая. Работы должны быть проделаны до конца текущего года. Общая сумма закупки составляет почти миллион, а именно — 947 799 гривен.

Что планируют сделать

  • Устроить тротуары;
  • выровнять почву на территории;
  • установить бетонные поребрики;
  • установить калитки и ворота.

Больше о тендерах в Одесской области

Мы раньше писали, что в Одессе хотят устроить придомовые территории и произвести там капитальный ремонт. На эти работы для четырех домов потратят более трех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Также мы сообщали, что стоимость услуг по ямочному ремонту автомобильных дорог в одном из районов Измаила в Одесской области оценили почти в пять миллионов гривен. Соответствующий тендер объявило местное управление жилищно-коммунального хозяйства.

Одесса
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