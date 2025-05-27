Річниця присяги одеського мера Труханова - чим він запам'ятався

Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 травня, рівно 11 років тому Геннадій Труханов склав присягу мера Одеси. За цей час історичний центр був визнаний культурною спадщиною та потрапив під захист ЮНЕСКО. Загалом місто зазнало чимало позитивних змін, однак були й гучні корупційні скандали.

З нагоди цієї дати журналісти Новини.LIVE вирішили нагадати, чим запамʼятався Геннадій Труханов на посаді мера Одеси.

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Реконструкція міста

За 11 років каденції Геннадія Труханова Одеса зазнала чимало інфраструктурних змін. Зокрема, реставрація Потьомкінських сходів, яка була завершена у 2017 році та викликала суперечки через якість виконаних робіт та прозорість використання бюджетних коштів. Ремонт символа міста коштував 22,7 млн ​​грн замість спочатку запланованих 15 млн грн, (курс тоді становив за 1 долар 26,28 грн). У тому ж році за 31 мільйон 615 тисяч 700 гривень була відновлена Воронцовська колонада.

Потемкінські сходи. Фото: Укр-прокат

Крім того, за часів мерства Геннадія Труханова було відбудовано два парки: Стамбульський і Турецький в історичному центрі. Однак створили їх повністю за рахунок позабюджетних грошей. Не можна оминути і реконструкцію Старосінної площі. Замість асфальту уклали плитку, а також встановили нові сучасні лавочки. Все це коштувало інвестору 20 мільйонів гривень, однак за таке фінансування йому дали змогу орендувати цю ділянку на 50 років.

Стамбульський парк. Фото: guide.planetofhotels

Чимало скандалів відбулося через коштовні реконструкції історичних пам'яток Одеси. Зокрема це стосується будинків Шульберга, Барбариго, Русова та інших будівель-пам'ятників місцевого значення. Тоді міський голова зазнав критики через корупцію та неякісні роботи, що призвели до значних втрат історичного вигляду.

Лифти та ЖКСи

З 2016 до 2022 року в Одесі було замінено 1,6 тис. ліфтів, щоправда, замовчується, скільки із 5 тисяч вичерпало за ці 11 років свій ресурс. Останні кілька років департамент міського господарства навіть не зміг освоїти виділені кошти.

Однією з головних передвиборчих обіцянок Геннадія Труханова була ліквідація монополії ЖКСів. Однак заходи, вжиті в цьому напряму, виявились не зовсім дієвими. Тепер містяни судяться з приватними обслуговуючими компаніями, а іноді й отримують подвійні платіжки.

Новий міський транспорт

Міський транспорт за останні 11 років майже повністю оновив свій парк. У 2016 році Одеса почала модернізацію трамваїв, випустивши на маршрути нові вагони "Одіссей" з сучасними технологіями та низькопідлоговою частиною для зручності пасажирів. А вже у 2021 році з’явилися сучасні трисекційні Odissey Max. Крім того, у 2018 році за кредит ЄБРР місто придбало 47 нових білоруських тролейбусів "БКМ", що підвищило екологічність транспорту. А у поточному 2025 році нарешті Верховна Рада проголосувала за дозвіл застосовувати гуманітарні автобуси від Регенсбургу, які понад 2 роки простояли у боксах. Однак це питання ще вирішується, оскільки алгоритм не розроблений.

Гуманітарний автобус. Фото: Новини.LIVE

Доступність до пляжів

Протягом каденції Геннадія Труханова відбувалася тотальна забудова узбережжя, через що також виникало чимало скандалів. Аркадія та Ланжерон "обросли" клубами та іншими розважальними закладами. Крім того, виникало чимало конфліктів із орендарями ділянок, які не завжди були раді надавати одеситам доступ до узбережжя безкоштовно.

Одеський пляж. Фото: Новини.LIVE

Кримінальні справи

Слід сказати, що за період своєї каденції чинний мер неодноразово потрапляв у корупційні скандали. Одним з таких є справа одеського заводу "Краян", яка стосується розкрадання понад 92 мільйонів гривень з бюджету через завищену вартість придбання будівлі. У квітні 2023 року йом як фігуранту було призначено заставу в розмірі 31 мільйон гривень, але її внесли того ж місяця. Розгляд провадження триває вже кілька років, і остаточне рішення досі не ухвалене.

Ще однією гучною справою була приватизація одеського аеропорту, яка бере свій початок ще до каденції Геннадія Труханова. У 2011 році було організовано схему незаконної приватизації цього комунального підприємства. За сприяння тодішнього мера Олексія Костусєва депутати схвалили створення спільного товариства, через яке термінали установи вартістю 118 млн грн незаконно передали у приватну власність, завдавши місту збитків понад 2,5 млрд грн. Восени 2017 року НАБУ провело у діючого міського голови обшуки, повʼязані з цим розслідуванням.

Одеса та ЮНЕСКО

Саме під час мерства Геннадія Труханова історичний центр взяла під свій захист як культурну спадщину ЮНЕСКО. Це рішення ухвалили через загрозу руйнування міста під час війни. Міжнародна організація може залучити ресурси для відновлення пам'яток або звернутися до світової спільноти для запобігання пошкодженням.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про доходи депутатів Одеської обласної ради за 2024 рік. А також про статки посадовців міста.