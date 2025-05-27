Резня в Одессе - гость напал с ножом на хозяина квартиры

Фигурант после задержания. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одессе житель пригорода напал с ножом на мужчину, который приютил его в своем доме. Владельца квартиры госпитализировали в тяжелом состоянии, а гостю грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, жительница Пересыпского района услышала шум в его доме соседа и вызвала полицию. Прибыв по указанному женщиной адресу, правоохранители обнаружили в кухне на полу владельца квартиры в крови без сознания, а в комнате — неизвестного мужчину с признаками опьянения. Он рассказал, что только что пришел и обнаружил товарища в таком состоянии. Впрочем, в ходе расследования, мужчину уличили в обмане.

Изъятый нож. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Полицейские установили, что 51-летний житель другой области познакомился с одесситом в одном из баров. Горожанин предложил приезжему пожить у него. Однако мужчины поссорились на бытовой почве. Во время конфликта гость из-за оскорбительных слов в свою сторону ударил ножом хозяина в грудь. Медики доставили пострадавшего в больницу с проникающим колото-резаным ранением. С места происшествия следователи изъяли орудие преступления и биологические образцы, которые направили на экспертизу.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения) Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая подрезала своего 17-летнего сына. А также о поножовщине в одесской маршрутке.