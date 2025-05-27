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Головна Одеса Різанина в одеській квартирі — гість напав на власника

Різанина в одеській квартирі — гість напав на власника

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Дата публікації: 27 травня 2025 12:24
Різанина в Одесі - гість напав із ножем на господаря квартири
Фігурант після затримання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Одесі мешканець передмістя напав їз ножем на чоловіка, який прихистив його у своїй оселі. Власника квартири ушпиталили у важкому стані, а гостю загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, мешканка Пересипського району почула галас в його оселі сусіда та викликала поліцію. Прибувши за вказаною жінкою адресою, правоохоронці виявили в кухні на підлозі власника квартири у крові без свідомості, а в кімнаті — невідомого чоловіка з ознаками спʼяніння. Він розповів, що щойно прийшов та виявив товариша у такому стані. Втім, в ході розслідування, чоловіка викрили на обмані.

в одесі поліцейські затримали 51-річного чоловіка з іншої області за підозрою в заподіянні тяжкого тілесного ушкодження знайомому
Вилучений ніж. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Поліцейські встановили, що 51-річний житель іншої області познайомився з одеситом в одному з барів.  Містянин запропонував приїжджому пожити в нього. Однак чоловіки посварилися на побутовому ґрунті. Під час конфлікту гість через образливі слова у свій бік вдарив ножем господаря у груди. Медики доправили потерпілого до лікарні з проникаючим колото-різаним пораненням. З місця події слідчі вилучили знаряддя злочину та біологічні зразки, які скерували на експертизу.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка підрізала свого 17-річного сина. А також про різанину в одеській маршрутці.

Одеса конфлікт різанина Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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