Годовщина присяги одесского мэра Труханова - чем он запомнился

Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 мая, ровно 11 лет назад Геннадий Труханов принял присягу мэра Одессы. За это время исторический центр был признан культурным наследием и попал под защиту ЮНЕСКО, в целом город претерпел немало положительных изменений, однако были и громкие коррупционные скандалы.

По случаю этой даты журналисты Новини.LIVE решили напомнить, чем запомнился Геннадий Труханов на посту мэра Одессы.

Реклама

Читайте также:

Реконструкция города

За 11 лет каденции Геннадия Труханова Одесса претерпела немало инфраструктурных изменений. В частности реставрация Потемкинской лестницы, которая была завершена в 2017 году и вызвала споры из-за качества выполненных работ и прозрачности использования бюджетных средств. Ремонт символа города стоил 22,7 млн грн вместо изначально запланированных 15 млн грн (курс тогда составлял за 1 доллар 26,28 грн). В том же году за 31 615 700 гривен была восстановлена Воронцовская колоннада.

Потемкинская лестница. Фото: Укр-прокат

Кроме того, во времена мэрства Геннадия Труханова было отстроено два парка: Стамбульский и Турецкий в историческом центре. Однако создали их полностью за счет внебюджетных денег. Нельзя обойти стороной и реконструкцию Старосенной площади. Вместо асфальта уложили плитку, а также установили новые современные лавочки. Все это обошлось инвестору в 20 миллионов гривен, однако за такое финансирование ему дали возможность арендовать этот участок на 50 лет.

Стамбульский парк. Фото: guide.planetofhotels

Немало скандалов произошло из-за дорогостоящих реконструкций исторических памятников Одессы. В частности, это касается домов Шульберга, Барбариго, Русова и других зданий-памятников местного значения. Тогда городской голова подвергался критике из-за коррупции и некачественных работ, которые привели к значительным потерям исторического облика.

Лифты и ЖКСы

С 2016-го до 2022 года в Одессе было заменено 1,6 тыс. лифтов, правда, умалчивается, сколько из 5 тысяч исчерпало за эти 11 лет свой ресурс. Последние несколько лет департамент городского хозяйства даже не смог освоить выделенные средства.

Одним из главных предвыборных обещаний Геннадия Труханова была ликвидация монополии ЖКСов. Однако меры принятые в этом направлении оказались не совсем действенными. Теперь горожане судятся с частными обслуживающими компаниями, а иногда и получают двойные платежки.

Новый городской транспорт

Городской транспорт за последние 11 лет почти полностью обновил свой парк. В 2016 году Одесса начала модернизацию трамваев, выпустив на маршруты новые вагоны "Одиссей" с современными технологиями и низкопольной частью для удобства пассажиров. А уже в 2021 году появились современные трехсекционные Odissey Max. Кроме того, в 2018 году за кредит ЕБРР город приобрел 47 новых белорусских троллейбусов "БКМ", что повысило экологичность транспорта. А в текущем 2025 году наконец Верховная Рада проголосовала за разрешение применять гуманитарные автобусы от Регенсбурга, которые более 2 лет простояли в боксах. Однако этот вопрос еще решается, поскольку алгоритм не разработан.

Гуманитарный автобус. Фото: Новини.LIVE

Доступность к пляжам

В течение каденции Геннадий Труханова происходила тотальная застройка побережья, из-за чего также возникало немало скандалов. Аркадия и Ланжерон "обросли" клубами и другими развлекательными заведениями. Кроме того, было немало конфликтов с арендаторами участков, которые не всегда были рады предоставлять одесситам доступ к побережью бесплатно.

Одесский пляж. Фото: Новини.LIVE

Уголовные дела

Следует сказать, что за период своей каденции действующий мэр неоднократно попадал в коррупционные скандалы. Одним из таких является дело одесского завода "Краян", которое касается хищения более 92 миллионов гривен из бюджета из-за завышенной стоимости приобретения здания. В апреле 2023 года ему как фигуранту был назначен залог в размере 31 миллион гривен, но его внесли в том же месяце. Рассмотрение производства длится уже несколько лет, и окончательное решение до сих пор не принято.

Еще одним громким делом была приватизация одесского аэропорта, которая берет свое начало еще до каденции Геннадия Труханова. В 2011 году была организована схема незаконной приватизации этого коммунального предприятия. При содействии тогдашнего мэра Алексея Костусева депутаты одобрили создание совместного общества, через которое терминалы учреждения стоимостью 118 млн грн незаконно передали в частную собственность, нанеся городу ущерб более 2,5 млрд грн. Осенью 2017 года НАБУ провело у действующего городского головы обыски, связанные с этим расследованием.

Одесса и ЮНЕСКО

Именно во время мэрства Геннадия Труханова исторический центр взяла под свою защиту как культурное наследие ЮНЕСКО. Это решение приняли из-за угрозы разрушения города во время войны. Международная организация может привлечь ресурсы для восстановления памятников или обратиться к мировому сообществу для предотвращения повреждений.

Напомним, недавно мы писали о доходах депутатов Одесского областного совета за 2024 год. А также о состоянии чиновников города.